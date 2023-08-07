Запад не нашел российский след в военном перевороте в Нигере
Западная разведка не нашла следов причастности России к военному перевороту в Нигере. Об этом пишет испанская газета El Pais.
Как уточняет издание со ссылкой на представителей западной разведки, пока доказательств участию России найдено не было.
26 июля стало известно, что в столице Нигера Ниамее президента Мохамеда Базума удерживают мятежники, в то время как армия, сохранившая верность политику, выдвинула им ультиматум. Затем, в ночь на 27 июля мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.
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