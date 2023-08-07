Запад не нашел российский след в военном перевороте в Нигере

Как уточняет издание со ссылкой на представителей западной разведки, пока доказательств участию России найдено не было.

26 июля стало известно, что в столице Нигера Ниамее президента Мохамеда Базума удерживают мятежники, в то время как армия, сохранившая верность политику, выдвинула им ультиматум. Затем, в ночь на 27 июля мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.