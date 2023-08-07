В Китае оценили переговоры по Украине в Джидде

МИД Китая прокомментировал прошедшие консультации по урегулированию конфликта на Украине в Джидде как помогающие укрепить «международный консенсус». Об этом пишет Reuters.

В китайском дипломатическом ведомстве заявили, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй имел контакты со многими сторонами в украинском конфликте. Он «выслушал [разные] мнения и предложения всех сторон и поспособствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса».