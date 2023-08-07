Камала Харрис провела свидание с мужем на концерте Бейонсе

Вице-президент США Камала Харрис вместе с мужем Дугом Эмхоффом посетила концерт Бейонсе, который прошел в рамках мирового тура певицы Renaissance. Об этом политик рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Спасибо за веселый вечер свидания, Бейонсе!» — написала Харрис.

Для похода на концерт вице-президент США выбрала золотую рубашку с блестками бренда LaQuan Smith, свободные белые брюки и золотые туфли с острыми носками. Эмхофф надел черный пиджак поверх белой рубашки и темные брюки с темно-синими кроссовками.

«Это лучший образ эпохи Возрождения!!! Вдохновляюсь», — прокомментировала наряд Харрис американская комедиантка Минди Калинг.

Камала Харрис часто появляется на публике в ярких нарядах, но больше внимания в социальных сетях обращают на внешность ее падчерицы Эллы. Дочь супруга Харрис Дуга Эмхоффа от первого брака начала модельную карьеру в 2021 году, подписав контракт с агентством IMG. В сентябре 2022-го она приняла участие в показах Prabal Gurung и Maisie Wilen в рамках Неделе моды в Нью-Йорке.