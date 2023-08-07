Закончился срок ультиматума стран ЭКОВАС путчистам Нигера

В ночь на понедельник, в полночь по местному времени, истек срок ультиматума, который страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество государств Западной Африки) выдвинули в конце июля совершившим переворот военным Нигера.

Отмечается, что в случае отказа мятежников вернуть к власти свергнутого президента Мохамеда Базума, начнется военная операция, сообщает агентство «Анадолу».

При этом издание указывает, что военных действий со стороны сообщества пока не следует.

Ранее сообщалось, что начальники штабов и высокопоставленные военные ЭКОВАС разработали план на случай военной интервенции в Нигер.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США «сконцентрированы на дипломатии» в ситуации в Нигере и не выступают за применение силы против мятежников в этой африканской стране.