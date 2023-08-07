ЕС решил не эвакуировать свои миссии из Нигера

Власти Евросоюза (ЕС) решили не эвакуировать из Нигера ряд своих миссий. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источники в объединении.

«Миссия ЕС по обучению полиции и охране границ, а также гуманитарная миссия, которая считается основным персоналом, останутся в стране», — уточнили они.

Ранее сообщалось, что персоналу миссии ЕС в Нигере разрешили покинуть страну по собственному желанию. Однако официального решения об эвакуации дипломатов и сотрудников посольства не принималось, отмечала официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.