Украина больше не способна скрывать тяжелые потери в рядах своей армии, заявил экс-офицер разведки Вооруженных сил США Скотт Риттер в Стивеном Гарднером.

По словам бывшего разведчика, простые украинцы наблюдают, как по всей стране в геометрической прогрессии растут кладбища.

Украинское командование бросает в бой все больше людей в надежде сломить российскую оборону, но это приводишь к огромным потерям, которые больше невозможно скрывать.

«Все идет к тому, что к концу лета украинцы легко потеряют полмиллиона человек», — констатировал Риттер.