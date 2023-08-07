"Львовоблэнерго": Во Львовской области без света остались 46 населенных пунктов
Во Львовской области без света остались 46 населенных пунктов из-за сложных погодных условий, сообщает компания "Львовоблэнерго".
"Непогода, а именно грозы и порывы ветра, вызвали отключение в электросетях Львовской области", - пояснили в компании.
Без электроэнергии остался 21 населенный пункт полностью и 25 частично в разных районах области, говорится в сообщении "Львовоблэнерго".
Специалисты приступили к ликвидации последствий непогоды и проводят работы по возобновлению подачи электроэнергии жителям региона.