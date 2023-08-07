Названы страны Евросоюза, граждане которой чаще всего въезжают в РФ
ФСБ назвала страны Евросоюза, граждане которых чаще всего посещают Россию с учетом всех целей визита. Как сообщает РБК, лидером оказалась Финляндия — за первое полугодие граждане европейского государства посетили РФ 47,3 тысячи раз.
Количество посещений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло более чем в три раза — тогда в РФ из Финляндии приехали 14 тысяч раз. Второе место занимает Эстония (47,1 тысячи в 2023 году, 24,1 тысячи в 2022 году). На третьем месте находится Германия (36,3 тысячи в 2023 году, 29,4 тысяч в 2022 году). Всего за первые шесть месяцев граждане Евросоюза пересекли российскую границу 251,6 тысяч раз.
Туристические поездки в Россию чаще всего совершают граждане Германии — в первом полугодии 2023 года Россию посетили 17,5 тысяч немцев. Второе место занимает Польша — с целью туризма в РФ приехали 5,7 тысяч граждан республики. На третьем месте находится Латвия — 4,4 тысячи. Всего из стран Евросоюза в РФ приехали 38,5 тысяч туристов.