Названы страны Евросоюза, граждане которой чаще всего въезжают в РФ

Количество посещений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло более чем в три раза — тогда в РФ из Финляндии приехали 14 тысяч раз. Второе место занимает Эстония (47,1 тысячи в 2023 году, 24,1 тысячи в 2022 году). На третьем месте находится Германия (36,3 тысячи в 2023 году, 29,4 тысяч в 2022 году). Всего за первые шесть месяцев граждане Евросоюза пересекли российскую границу 251,6 тысяч раз.