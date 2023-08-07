Немецких офицеров уличили в пристрастии к детской порнографии и нацистам

Прокуратура Германии обнаружила незаконный контент, включая нацистскую символику и детскую порнографию в сообщениях чата с участием пяти офицеров из трех разных полицейских участков. Об этом сообщает Euronews.

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По словам Аннет Милк, главного прокурора, расследующего дело, пятеро мужчин в возрасте от 22 до 25 лет подозреваются в обмене нацистскими символами в чатах и хранении детской порнографии. Трое обвиняемых принадлежат к полицейскому управлению в Реклингхаузене, по одному — к полицейским управлениям в Клеве и Боркене.

Прокуратура наткнулись на эти чаты во время расследования дела шестого подозреваемого, уже бывшему полицейскому предъявили обвинение в обмене правоэкстремистской символикой. Глава МВД земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройл назвал офицеров людьми, продемонстрировавшими характер и моральные недостатки и неподходящими для офицеров.