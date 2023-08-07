В США заявили о поддержке Китаем выхода России из зерновой сделки

Китай поддерживает Россию по зерновой сделке и не будет подталкивать к ее возобновлению, хотя вероятно понесет экономический ущерб из-за ее прекращения. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Старший научный сотрудник аналитического центра Jamestown Foundation в США Вилли Во-Лап Лам заявил, что Китай пострадает от срыва черноморской инициативы, однако председатель КНР Си Цзиньпин, полон решимости поддержать президента России Владимира Путина, особенно с учетом соперничества Пекина с Вашингтона и его союзниками.

«Несмотря на то, что Китай очень зависит от импорта зерна из Украины, он придает большее значение соображениям геополитики и национальной безопасности. Китайский лидер отдавал приоритет этим соображениям над экономическими в течение последних пяти-шести лет», — отметил он.