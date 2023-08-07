Пока вы спали: атака на Дамаск и прогноз экстремальной жары в РФ

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Япония может начать сброс очищенной воды с «Фукусимы-1» не ранее конца августа

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Власти Японии намерены начать сбрасывать в океан очищенную от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» не ранее конца августа. Об этом сообщила газета The Asahi, передает ТАСС.

Как говорится в публикации, премьер Японии Фумио Кисида поднимет этот вопрос на предстоящей встрече в Вашингтоне с президентами США и Республики Корея Джо Байденом и Юн Сок Ёлем. Затем он проведет совещание с министрами, где планируется вынести окончательное решение о сроках начала работ. Несколько правительственных источников издания сообщили, что примерный срок — конец августа.

Цукерберг назначил Маску дату боя

Руководитель корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марк Цукерберг заявил в воскресенье, что готов к поединку с главой социальной сети X (Twitter) Илоном Маском. Он предложил начать бой 26 августа, пишет ТАСС со ссылкой на социальную сеть Threads (принадлежит Meta).

«Я готов уже сегодня», — написал Цукерберг. Так он прокомментировал пост Маска об активной подготовке к поединку.

Цукерберг в свою очередь усомнился, что поединок пройдет в назначенную дату. Он также признал, что уступает Цукербергу в выносливости, поэтому ему нужно будет одержать победу как можно быстрее и не затягивать бой.

FT оценила ущерб европейским компаниям на рынке России с начала спецоперации в €100 млрд

Крупнейшие европейские компании понесли серьезные убытки на российском рынке, потеряв как минимум 100 миллиардов евро после начала военного конфликта на Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на свой анализ, передает ТАСС.

Издание информирует, что около 176 компаний столкнулись с обесцениванием активов, расходах, связанных с обменом валюты, а также другими расходами в результате закрытия, продажи или сокращения бизнеса в России.

В 10 регионах России в ближайшие дни ожидается экстремально высокая температура

Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье в ближайшие дни ожидает жара до плюс 40-43 градусов. В Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура поднимется до плюс 37 градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Он уточнил, что это «экстремально высокая» температура. Он посоветовал не находиться под солнечными лучами в полуденные часы, а также носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.

СМИ сообщили о четырех погибших военных в результате атаки Израиля на окрестности Дамаска

В пригороде Дамаска прогремели взрывы, силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Ekhbaria.

Как говорится в сообщении, авиация Израиля атаковала предместья Дамаска с помощью ракет. Газета Al Watan позднее проинформировала, что жертвами обстрела стали четверо военнослужащих, еще четверо получили ранения.