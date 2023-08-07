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РИА Новости: Эрдоган хочет предложить Путину сотрудничество по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время запланированной на август встречи может предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину посредничество для возобновления мирных переговоров по Украине и прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.

РИА Новости: Эрдоган хочет предложить Путину сотрудничество по Украине
© Alexander Zemlianichenko/AP

"[Президент Турции Эрдоган] предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе - проигравших Анкара неоднократно выступала за то, чтобы скорее добиться устойчивого прекращения огня и сесть за стол переговоров", - поделился источник.

В администрации Эрдогана добавили, что турецкий президент сегодня является одним из немногих лидеров, чьим доверием пользуются президенты России и Украины. До этого руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак говорил, что украинская делегация провела в Саудовской Аравии в Джидде переговоры с представителями более трех десятков стран.

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