РИА Новости: Эрдоган хочет предложить Путину сотрудничество по Украине

"[Президент Турции Эрдоган] предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе - проигравших Анкара неоднократно выступала за то, чтобы скорее добиться устойчивого прекращения огня и сесть за стол переговоров", - поделился источник.