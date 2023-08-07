В Сеуле связали посещение лидером КНДР военных заводов с содействием экспорту оружия
Посещение лидером КНДР Ким Чен Ыном предприятий военно-промышленного комплекса преследовало, вероятно, несколько целей, одна из которых - демонстрация готовности к экспорту оружия. Об этом заявил официальный представитель Министерства объединения Республики Корея Ку Бён Сам.
На прошлой неделе лидер КНДР проинспектировал работу заводов по производству крупнокалиберных снарядов для тяжелой артиллерии и реактивных орудий, стрелкового оружия, а также двигателей для крылатых ракет и беспилотников. Рёнхап указывает, что Республика Корея и США планируют провести в августе ежегодные учения Ulchi Freedom Shield.
Южнокорейские власти обратили внимание на термин "оборонно-экономическая работа", который был использован в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи о визите лидера на предприятия. "Использование этого выражения кажется беспрецедентным. Если оно означает экспорт вооружений, то это прискорбно, поскольку Север публично обозначил, что намерен нарушить резолюции Совета Безопасности ООН",- добавил Ку Бён Сам.
Как утверждает Yonhap, публикация информации об инспекции на военных заводах после визита министра обороны России Сергея Шойгу в народную республику и посещения им выставки вооружений указывает на возможность поставок оружия в РФ.