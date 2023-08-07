США резко сократили закупки китайских товаров

В первые пять месяцев 2023 года импорт США товаров из Китая сократился на 24 процента. В результате ведущим торговым партнером американцев стала Мексика, а компании страны, включая HP и Lego, пытаются перестроить свои цепочки поставок так, чтобы не оказаться «зажатыми между соперничающими сверхдержавами», пишет Washington Post (WP).

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Как пояснили журналисты, несмотря на то, что руководства обеих держав пытается наладить отношения, они все еще остаются напряженными. Если до пандемии на китайские товары приходился примерно каждый четвертый доллар, которые американцы тратили на импорт, то теперь этот показатель снизился до каждого шестого. Меньше продукции у Китая стала закупать и Япония. А помимо Мексики на «доминирующее положение Китая» в торговле с США претендуют Вьетнам и Таиланд.

Ощутимее всего столь резкие изменения сказались на электронной промышленности. По данным медиахолдинга S&P Global Market Intelligence, доля Пекина в импортируемых Соединенными Штатами персональных компьютерах за шесть лет сократилась к 2022 году с 61 до 45 процентов.

По информации издания, администрация Байдена пытается заверить китайское руководство в том, что США «не стремятся к экономическому разводу», а хотят лишь «снизить риски», тем не менее, так называемая «война чипов» между Китаем и США уже стала реальностью. Одним из недавних шагов азиатской державы в этой сфере стало ограничение с 1 августа экспорта галлия и германия — редкоземельных материалов, которые используются в том числе для производства чипов.