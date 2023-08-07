Поляки назвали советника Зеленского «придурком» и ответили на его дерзость

Советник главы Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался о планах Украины конкурировать с Польшей после окончания боевых действий. Читатели польского издания wPolityce резко отреагировали на его высказывание, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

Пользователь mlodykisel напомнил, что Ярослав Качиньский много раз говорил то же самое, что и Михаил Подоляк, поэтому поляки «прекрасно знают» намерения Украины. При этом он назвал советника главы Украины «полным политическим придурком», так как он позволил себе такие неоднозначные высказывания в тяжелый для своей страны период.

GłosLudu назвал украинцев «глупой нацией», которая «показывает свое волчье рыло». Janek1605 посоветовал советнику обратить внимание на другие вещи, так как пока «наступление производит на русских небольшое впечатление». Mistral68 признал, что Подоляк сказал правду, и многие знали, что Украина рано или поздно «покажет свое эгоистичное лицо».

«Кто-то удивлен?» — спросил MalaMi.

«Не кусай руку, которая тебя кормит», — рекомендовал J-M.