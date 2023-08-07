Мадуро осудил отсутствие реакции лидеров Европы на акции по сожжению Корана
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Al-Mayadeen раскритиковал лидеров европейских государств из-за отсутствия реакции политического руководства стран Европы, а также ряд средств массовой информации на инциденты с сожжением Корана в Швеции и Дании.
Венесуэльский лидер отметил, те, кто закрывает глаза на сожжение священных писаний, "косвенно причастны" к этому в связи со "своим молчанием". Мадуро также осудил СМИ, которые не занимаются освещением существующей проблемы. Он признался, что категорически осуждает преступления на почве ненависти против мусульман и деятельность "крайне правых и расистских кругов", которые уничтожают копии Корана в Европе.
"Что бы мы, христиане, почувствовали, если бы кто-то начал сжигать Библию? Мы почувствовали бы большое негодование", - сказал президент Венесуэлы.
5 августа сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем провел переговоры с послами стран-участник Организации исламского сотрудничества (ОИС) на фоне провокационных акций против Корана в королевстве. На мероприятии дипломат пояснил позицию Стокгольма по подобным демонстрациям.