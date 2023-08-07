Турецкие ударные дроны Bayraktar будут выпускаться в Саудовской Аравии

Между государственной оборонно-промышленной компанией Саудовской Аравии SAMI и турецкой компанией Baykar было подписано соглашение о локализации производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на микроблог SAMI в Twitter.

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Соглашение, говорится в заявлении SAMI, позволит производить в Саудовской Аравии беспилотники Bayraktar Akinci и входящие в их состав системы. В SAMI отметили, что заключенное соглашение является продолжением двух ранее подписанных контрактов министерства обороны Саудовской Аравии с компанией Baykar.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Baykar планирует начать производство боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар. По словам Байрактара, работы будут проводиться на местном дочернем предприятии турецкой компании - ООО "Авиа венчурс".