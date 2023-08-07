Франция приостановит финансовую поддержку Буркина-Фасо

Франция перестает финансово поддерживать Буркина-Фасо после угрозы ее правительства выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в случае военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Об этом пишет агентство France-Presse со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел страны, передает РИА Новости.

Это решение было принято после совместного заявления властей Мали и Буркина-Фасо о выходе из ЭКОВАС при интервенции в Нигер.

Ранее переходные правительства Мали и Буркина-Фасо представили совместное заявление, в котором говорится, что любое военное вмешательство в конфликт в Нигере приведет к выходу Буркина-Фасо и Мали из ЭКОВАС, а также принятию ответных мер, то есть законной обороне в поддержку армии и жителей Нигера. В документе также указано, что страны выразили поддержку гражданам Нигера, которые решили «взять судьбу в своих руки».

Мали и Буркина-Фасо при этом осудили намерение ввести санкции против Нигера со стороны ЭКОВАС и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) и заявили, что не станут поддерживать эту инициативу.