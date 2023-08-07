В Японии раскрыли сроки начала сброса воды с «Фукусимы-1»

В Японии планируют начать сброс воды с с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в конце текущего месяца. Сроки раскрыла The Asahi.

По информации газеты, решение относительно сброса воды будет принимать премьер-министр Фумио Кисида в ходе совещания на уровне министров после поездки в США.

Отмечается, что в США Кисида проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом и лидером Южной Кореи Юн Сок Елем на саммите Япония – США – Южная Корея в Вашингтоне 18 августа.