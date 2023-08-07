Мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны

Захватившие власть в Нигере мятежники объявили о закрытии воздушного пространства страны. Об этом сообщает арабский телеканал Al-Arabiya.

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«Военный совет мятежников в Нигере объявляет о закрытии воздушного пространства страны», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее мятежники в Нигере сообщили о подготовке иностранным государством вторжения на территорию страны. В «Национальном совете спасения родины» также заявили, что военные готовятся отразить нападение.