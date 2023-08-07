ЭКОВАС нужно больше времени на подготовку к введению войск в Нигер

Армии стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) нужно больше времени для подготовки к введению своих вооруженных сил в Нигер. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного командира одной из стран регионального блока, передает РИА Новости.

Ранее ЭКОВАС предоставил солдатам Нигера ровно одну неделю, чтобы вернуть к власти президента Мохамеда Базума. Если это условие не будет выполнено, ЭКОВАС, вероятно, применит силу для восстановления конституционного порядка. Такое заявление сделал глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.

До этого агентство Reuters сообщало, что план для возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан.

Собеседник The Wall Street Journal уточнил, что в данный момент ЭКОВАС необходимо нарастить численность подразделений, а лишь затем принимать участие в боевых действиях. Он добавил, что успех любых военных действий во многом зависит от хорошей подготовки.