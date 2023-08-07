Из-за пьянства населения в Латвии могут ввести ограничения на продажу алкоголя
Из-за чрезмерного употребления спиртных напитков жителям Латвии могут ограничить продажу алкоголя, сообщает rubaltic.ru.. Руководитель службы наркологической помощи Центра психиатрии и наркологии Астрида Стирна заявила, что в стране с каждым годом растет число пациентов, проходящих лечение или доставленных в отделение скорой помощи с алкогольным психозом или тяжелой алкогольной абстиненцией.
В связи с этим министерство здравоохранения Латвии выступает за скорейшее внедрение ограничений по продаже алкоголя населению. Латвийский сейм уже осенью рассмотрит разработанный законопроект о снижении доступности алкогольной продукции. В соответствии с данным законопроектом, приобрести спиртные напитки можно будет лишь с десяти утра до восьми вечера, а в воскресенье - только до трех часов дня.
Лицам, не достигшим 20 лет, планируется вообще запретить продавать алкоголь. В свою очередь, в Ассоциации алкогольной отрасли Латвии считают, что эта инициатива не принесет какой-либо пользы. Примечательно, что Латвия уже много лет занимает первое место в Европейском союзе по потреблению алкоголя на душу населения. Ранее сообщалось, что исследователи из Университета Модены (Италия) установили, что ежедневное употребление алкоголя повышает артериальное давление даже у людей без гипертонии.