Из-за пьянства населения в Латвии могут ввести ограничения на продажу алкоголя

Из-за чрезмерного употребления спиртных напитков жителям Латвии могут ограничить продажу алкоголя, сообщает rubaltic.ru.. Руководитель службы наркологической помощи Центра психиатрии и наркологии Астрида Стирна заявила, что в стране с каждым годом растет число пациентов, проходящих лечение или доставленных в отделение скорой помощи с алкогольным психозом или тяжелой алкогольной абстиненцией.

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В связи с этим министерство здравоохранения Латвии выступает за скорейшее внедрение ограничений по продаже алкоголя населению. Латвийский сейм уже осенью рассмотрит разработанный законопроект о снижении доступности алкогольной продукции. В соответствии с данным законопроектом, приобрести спиртные напитки можно будет лишь с десяти утра до восьми вечера, а в воскресенье - только до трех часов дня.