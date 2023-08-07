Ермак: не все страны согласились с украинской "формулой мира"

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что не все страны согласились с украинской «формулой мира» на переговорах в Саудовской Аравии.

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По его словам, согласия не удалось достичь со странами глобального Юга по «тяжелым пунктам», например, об ответственности России.

Ранее Ермак заявил, что украинская делегация провела в Саудовской Аравии в Джидде переговоры с представителями более трех десятков стран.

По словам чиновника, было проведено много двусторонних встреч по реализации украинской «формулы мира» с участием советников по национальной безопасности и внешней политике. На переговорах обсуждались вопросы обороны гарантии безопасности, инвестиции, зерновое соглашение, важность проведения глобального мирного саммита.