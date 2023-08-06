$94.81+1.03103.84+1.31

Количество заключенных в тюрьмах Франции достигло исторического максимума

Франция обновила исторический рекорд по количеству заключенных в тюрьмах страны. Это число на 1 июля превысило планку в 74 тыс. человек, сообщил телеканал телеканал France 24, ссылающийся на Министерство юстиции республики.

Количество заключенных в тюрьмах Франции достигло исторического максимума
© FBM.ru

По информации ведомства, на данный момент времени во Франции, пенитенциарная система которой рассчитанна на 60 666 мест лишения свободы, за решеткой находится 74 513 заключенных, что на 2 446 человек больше, чем в минувшем году, и значительно больше, чем в начале лета 2020 года, когда пандемия стала причиной резкого сокращения количества заключенных.

В июле глава Министерства юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти указывал, что порядка 30% из 2,4 тыс. задержанных во Франции беспорядков это несовершеннолетние.

Также он отметил, что родителям, чьи отпрыски в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью в стране, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.

Ранее Дюпон-Моретти пригрозил уголовной ответственностью гражданам, чьи несовершеннолетние дети, участвовали в массовых беспорядках в стране.