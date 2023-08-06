Количество заключенных в тюрьмах Франции достигло исторического максимума

По информации ведомства, на данный момент времени во Франции, пенитенциарная система которой рассчитанна на 60 666 мест лишения свободы, за решеткой находится 74 513 заключенных, что на 2 446 человек больше, чем в минувшем году, и значительно больше, чем в начале лета 2020 года, когда пандемия стала причиной резкого сокращения количества заключенных.