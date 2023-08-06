Количество заключенных в тюрьмах Франции достигло исторического максимума
Франция обновила исторический рекорд по количеству заключенных в тюрьмах страны. Это число на 1 июля превысило планку в 74 тыс. человек, сообщил телеканал телеканал France 24, ссылающийся на Министерство юстиции республики.
По информации ведомства, на данный момент времени во Франции, пенитенциарная система которой рассчитанна на 60 666 мест лишения свободы, за решеткой находится 74 513 заключенных, что на 2 446 человек больше, чем в минувшем году, и значительно больше, чем в начале лета 2020 года, когда пандемия стала причиной резкого сокращения количества заключенных.
В июле глава Министерства юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти указывал, что порядка 30% из 2,4 тыс. задержанных во Франции беспорядков это несовершеннолетние.
Также он отметил, что родителям, чьи отпрыски в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью в стране, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.
Ранее Дюпон-Моретти пригрозил уголовной ответственностью гражданам, чьи несовершеннолетние дети, участвовали в массовых беспорядках в стране.