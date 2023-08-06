СМИ сообщили об отсутствии света в Одессе

Klymenko Time: во многих районах Одессы отключилось электричество
В ряде районов Одессы отключилось электричество. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.
Там отмечается, что, согласно сообщениям, в городе произошли аварийные отключения.
5 августа бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty заявил, что российские войска способны взять под контроль Одессу, уничтожив украинские Вооруженные силы. По его словам, если украинские власти будут слишком долго тянуть и не соглашаться на мирные переговоры, то России придется взять Одессу.
До этого издание The American Conservative написало, что правительства стран Запада были шокированы ракетными ударами Вооруженных сил России по объектам военной инфраструктуры в Одессе и выходом Москвы из зерновой сделки.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.