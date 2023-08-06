В ряде районов Одессы отключилось электричество. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

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Там отмечается, что, согласно сообщениям, в городе произошли аварийные отключения.

5 августа бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty заявил, что российские войска способны взять под контроль Одессу, уничтожив украинские Вооруженные силы. По его словам, если украинские власти будут слишком долго тянуть и не соглашаться на мирные переговоры, то России придется взять Одессу.

До этого издание The American Conservative написало, что правительства стран Запада были шокированы ракетными ударами Вооруженных сил России по объектам военной инфраструктуры в Одессе и выходом Москвы из зерновой сделки.