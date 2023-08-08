Мятежники в Нигере назначили нового премьер-министра

Правящий орган мятежников Нигера — Национальный совет спасения родины (НССР) — назначил в понедельник, 7 августа, 58-летнего экономиста и бывшего министра финансов Али Махамана Ламина Зейна новым премьер-министром страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Зейн родился в городе Зиндер на юге Нигера. Он работал представителем Африканского банка развития (АБР) в Нджамене (Чад), занимал должность представителя АБР в Кот-д'Ивуаре и Габоне. Министерство финансов Нигера он возглавлял с 2003 по 2010 год.

26 июля стало известно, что в столице Нигера Ниамее президента Мохамеда Базума удерживают мятежники, в то время как армия, сохранившая верность политику, выдвинула им ультиматум. Затем, в ночь на 27 июля, мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.