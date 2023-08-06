Участники встречи в Джидде продолжат обмен мнениями по урегулированию на Украине

Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли в саудовском городе Джидда, договорились продолжить консультации и обмен мнениями. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

Как говорится в сообщении, «участники согласились с важностью продолжения международных консультаций и обмена мнениями таким образом, чтобы это способствовало выработке общей позиции, прокладывающей путь к миру» на Украине. Также они указали на важность учета «позитивных мнений и предложений», которые обсуждались на встрече в Джидде.

Ранее агентство Bloomberg писало, что во Франции выразили надежду, что следующий раунд консультаций по мирному урегулированию на Украине получится организовать до саммита G20, который состоится 9-10 сентября в Индии.

6 августа в Джидде завершились консультации по урегулированию российско-украинского конфликта. В Киеве назвали переговоры «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал «разобраться» с тем, что происходило на встрече.