В Нью-Йорке прошел митинг против поставок оружия Украине

Митинг "Человечество за мир", собравший представителей ряда международных и американских движений, которые выступают против продолжения поставок вооружения Украине, проходит в центре Нью-Йорка около здания ООН, передает корреспондент ТАСС. На площади рядом со всемирной организацией собралось более сотни человек.

Участники держали в руках плакаты с надписями "Мирные переговоры", "НАТО разрушает, а БРИКС создает", "Прекратите вооружение и финансирование Украины", с призывами услышать голос глобального Юга, а также с цитатами со встреч саммита Россия - Африка. Собравшиеся развернули транспарант с надписью: "Мир с Китаем и Россией. Нет третьей мировой войне!"

Независимый кандидат в сенаторы в США на выборах 2024 года Диана Сэйр в беседе с корреспондентом ТАСС выразила уверенность в том, что мирные переговоры по Украине вполне возможны.

"Я думаю, что эти мирные переговоры действительно возможны. Например, те, которые будут организованы африканскими лидерами, президентом Бразилии, Папой Римским, - сказала она. - К сожалению, лидеры стран НАТО дискредитировали себя. Вы знаете, что член Палаты представителей Конгресса Марджори Грин внесла законопроект о прекращении финансирования войны на Украине".

Политик убеждена и в нормализации российско-американских отношений.

"Абсолютно. Наши отношения очень тесные. <…> Отношения могут быть восстановлены", - считает Сэйр.