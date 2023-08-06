Китай выразил готовность участвовать в мирных переговорах по Украине

Китай выразилготовность участвовать в мирных переговорах по разрешению украинского конфликта. Об этом в воскресенье, 6 августа, со ссылкой на британское издание Financial Times (FT) сообщает РИА Новости.

По данным издания, Китай дал понять, что намерен участвовать в следующей встрече по урегулированию конфликта. На первых переговорах в Джидде присутствовали представители 30 стран, включая США, Великобританию, Польшу, ЮАР и ЕС. Представителей России на встречу не было, и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не станет вести переговоры без России.

6 августа сообщалось, что власти Саудовской Аравии на переговорах в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Его частью является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.