Стало известно место проведения новой встречи по украинскому урегулированию

Новая встреча по Украине может пройти в одной из стран глобального Юга. Об этом стало известно Le Point со ссылкой на дипломатические источники, передает ТАСС.

Кроме того, как отмечается, встреча в Джидде показала, что неприсоединившиеся страны «не хотят порывать с Москвой». Об этом, по мнению Le Point, говорят декларация представителя Бразилии, заявившего, что необходимо вовлечь Россию в дипломатический процесс.

5-6 августа в Джидде проходили консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. На переговорах власти Саудовской Аравии представили альтернативный план по урегулированию конфликта. Отмечается, что о представленном мирном плане была также проинформирована Россия. Его частью является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.