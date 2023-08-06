Число погибших при сходе поезда с рельсов в Пакистане увеличилось до 30

Число погибших в результате схода поезда с рельсов в пакистанской провинции Синд увеличилось до 30, передает телеканал Geo.

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«Комиссар Аббас Балоч заявил, что по меньшей мере 30 человек погибли в результате инцидента, пассажиры все еще находятся в упавших вагонах», — сказано в сообщении.

По информации телеканала, с рельсов сошли десять вагонов поезда.

Ранее министр железных дорог и авиации Пакистана Хаваджа Саад Рафик заявил, что причиной схода с рельсов поезда в стране может быть техническая неисправность или саботаж.

До этого стало известно, что в Пакистане в провинции Синд вагоны поезда Hazara Express сошли с рельсов, из-за чего погибли не менее 25 человек и более 80 были ранены.