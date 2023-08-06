Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп попросит сменить судью по делу о штурме Капитолия и перенести судебный процесс из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Truth Social, сообщает РИА Новости.

«Мы будем немедленно просить отвода судьи… а также смены площадки из округа Колумбия», - написал Трамп.

По его словам, он не верит в справедливый суд с судьей, «назначенной» на рассмотрение «смехотворного дела» о свободе слова и честных выборах.

«Все это знают, и она тоже!» - добавил Трамп.

На этой неделе Дональд Трамп предстал перед судом в Вашингтоне в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения. Они имеют отношение к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Это «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав».