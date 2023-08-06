Адвокат Трампа: власти США атакуют свободу слова и СМИ
Требование прокуратуры по ограничению публичного распространения информации бывшим президентом США Дональдом Трампом является атакой администрации действующего главы государства Джо Байдена на такой ключевой институт демократии, как свобода слова, заявил адвокат Джон Лауро. Об этом пишет РИА «Новости».
«Ограничительный ордер, предложенный администрацией Байдена, является попыткой утаить от прессы важную нечувствительную информацию», - отметил адвокат Трампа.
Лауро подчеркнул, что сильно удивлен отсутствием единства в ведущих американских СМИ против данной инициативы прокуратуры.
По его мнению, это требование со стороны прокуроров не только антиконституционно, не только нарушает первую поправку (о свободе слова), но еще и является попыткой надавить на свободу прессы.
Адвокат заметил, что спецпредставитель прокуратуры США Джек Смит напрямую зависит от генпрокурора и от главы Минюста Соединенных Штатов Меррика Гарланда. Соответственно, добавил он, не является полностью независимым при принятии решений.