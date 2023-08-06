Во Франции обозначили сроки нового раунда консультаций по Украине

Следующий раунд «консультаций по мирному урегулированию на Украине» возможно будет провести в сентябре - до саммита G20 в Индии. Об этом заявил анонимный французский дипломат, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Дипломат сказал, что надеется на следующий этап обсуждений. Он может пройти перед встречей лидеров на саммите G20 в Нью-Дели в сентябре.

По его словам, представитель Китая продемонстрировал «конструктивный подход» на переговорах. Однако Пекин настаивает на режиме прекращения огня, а с этим не согласны в Париже.

Также дипломатический источник заявил, что ни одна страна глобального Юга не потребовала участия представителей России в возможной следующей встрече.

5-6 августа в Саудовской Аравии прошли так называемые «консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине». При этом Россия приглашена не была. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения по Украине без России на переговорах в Джидде «будут абсурдом».

Киев и Запад надеются, что подобные встречи донесут их идеи до крупных мировых игроков, таких как Бразилия, Южная Африка, Китай и Индия. Цель Киева – «противодействие нарративам из России», пишет Bloomberg.