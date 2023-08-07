Защита Трампа анонсировала новое дело в отношении бывшего президента США

Алина Хабба, адвокат кандидата Республиканской партии 2024 года Дональда Трампа, пояснила, что в ближайшие недели бывшему президенту будет предъявлено еще одно обвинение, на этот раз от окружного прокурора округа Фултон штата Джорджия, Фани Уиллис.

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По ее словам, Фаннинг "хочет этого момента, и она присоединится к остальным коррумпированным окружным прокурорам". В интервью телеканалу Fox News в воскресенье Хабба также сообщила о том, что продолжающиеся попытки свергнуть бывшего президента являются свидетельством того, насколько он "сильный". Она указала на опросы, которые показывают, что Трамп лидирует среди кандидатов Республиканской партии 2024 года.

Недавний опрос Fox News показал, что Трамп набирает силу после предъявления обвинения и сохраняет преимущество в сравнении с губернатором Флориды Роном Десантисом. Он набрал 56 процентов голосов избирателей-республиканцев в июньском опросе, в то время как Десантис получил 22 процента, что вызвало обеспокоенность у некоторых левых, которые считают, что Трамп может вернуться в Овальный кабинет после выборов в 2024 году.