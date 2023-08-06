Эксперт назвал положительный эффект от санкций для России и Китая

Санкционная политика США и Брюсселя привела к тому, что Россия и Китай начали активно взаимодействовать не только в экономической и политической сферах, но и в области высшего образования, пишет South China Morning Post.

Автор статьи отметил, что западные учебные заведения заморозили отношения с российскими вузами, прервали академические связи.

По его мнению, эти действия подтолкнули российские и китайские университеты к масштабированию сотрудничества.

Обозреватель уточнил, что в ближайшее время на рынке труда будут в приоритете специалисты с экономическим образованием, владеющие русским и китайским языками.

Ранее сообщалось, что университет «Синергия» заключил соглашение с китайским вузом Шаньтоу, расположенным в провинции Гуандун.