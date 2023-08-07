Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Джон Лауро в интервью телеканалу CNN заявил, что ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации политиком является атакой Белого дома на свободу слова и свободу прессы. Об этом сообщает РИА Новости .

Адвокат признался, что «шокирован» отсутствием единства в американских СМИ против данной инициативы прокуратуры. По его мнению, спецпредставитель прокуратуры США Джек Смит, который возглавляет обвинения против бывшего американского лидера в деле, связанном со штурмом Капитолия в январе 2021 года, не является независимым при принятии решений. Юрист считает, что Смит обязан получать разрешения от генпрокурора и Министерства юстиции США.