Заработал один из закрытых с начала СВО погранпунктов на границе Украины и РФ

Заработал КПП Колотиловка-Покровка на границе Белгородской и Сумской областей
Закрытый пограничный пункт Колотиловка-Покровка, по которому можно перейти из Белгородской области РФ в Сумскую область Украины, снова заработал. Об этом сообщил Telegram-канал Минреинтеграции Украины.
Этот КПП был закрыт после начала спецоперации.
«Со вчерашнего дня, пункт пересечения на границе Белгородской и Сумской областей снова возобновил свою работу», — говорится в сообщении.
Как пояснили в министерстве, пункт пропуска будет работать для граждан Украины, которые хотят вернуться из подконтрольных РФ территорий.
Со стороны Украины будет работать волонтерский центр, где граждане смогут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать.
В июне сообщалось, что на пункте пропуска «Виентули» собрались украинцы и молдаване, которые хотят выехать из Латвии в Россию. В основном они направляются в родные места: кто-то едет за родственниками, кто-то — решить вопросы с документами.