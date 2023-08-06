Заработал один из закрытых с начала СВО погранпунктов на границе Украины и РФ

Закрытый пограничный пункт Колотиловка-Покровка, по которому можно перейти из Белгородской области РФ в Сумскую область Украины, снова заработал. Об этом сообщил Telegram-канал Минреинтеграции Украины.

Этот КПП был закрыт после начала спецоперации.

«Со вчерашнего дня, пункт пересечения на границе Белгородской и Сумской областей снова возобновил свою работу», — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, пункт пропуска будет работать для граждан Украины, которые хотят вернуться из подконтрольных РФ территорий.

Со стороны Украины будет работать волонтерский центр, где граждане смогут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать.