Нетаньяху отказался проводить всю судебную реформу Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не будет проводить всю судебную реформу, изначально запланированную его правительством, и намерен работать только над изменением состава комитета по отбору судей, отказавшись от каких-либо других шагов.

"В основном это то, что осталось, потому что другие вещи, я думаю, мы не должны принимать в законодательном порядке", - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Bloomberg в Иерусалиме в воскресенье. На вопрос о его следующем шаге он сказал, что "вероятно, речь пойдет о составе комитета, избирающего судей". Нетаньяху сказал, что хотел бы избежать крайностей: иметь либо "самый активный судебный суд на планете", либо законодательный орган, который может "просто отменить любое решение, принятое судом".

Напомним, что в Израиле вот уже несколько месяцев подряд проходят "дни протеста" против судебной реформы, затеянной праворадикальной правительственной коалицией во главе с Нетаньяху. Другие шаги, объявленные его правительством после того, как оно вступило в должность в январе, включали предоставление парламенту права отменять решения Верховного суда, и разрешение министрам правительства назначать своих собственных юрисконсультов, а не следовать нынешней системе независимых наблюдателей. Судьи в Израиле избираются комитетом из девяти человек, в который входят три члена Верховного суда, два члена организованной коллегии адвокатов и четыре политика, один из которых традиционно принадлежит к оппозиции.