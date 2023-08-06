В Германии выступили за сохранение взаимопонимания с Россией

«Я тем не менее считаю правильным, чтобы данное взаимопонимание ни смотря ни на что поддерживалось — особенно в такие дни. Выступать за мир не может быть ошибкой», — сказал Хрупалла, отвечая журналисту на вопрос о причине своего посещения российского посольства в Берлине в мае.