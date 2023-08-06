В Германии выступили за сохранение взаимопонимания с Россией

Сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что, по его мнению, стране нужно поддерживать взаимопонимание с Россией. Об этом сообщает ZDF.
«Я тем не менее считаю правильным, чтобы данное взаимопонимание ни смотря ни на что поддерживалось — особенно в такие дни. Выступать за мир не может быть ошибкой», — сказал Хрупалла, отвечая журналисту на вопрос о причине своего посещения российского посольства в Берлине в мае.
Он также отметил, что ФРГ должна иметь собственные национальные интересы, которые могут не совпадать с целями Соединенных Штатов или России.
До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что взгляд на происходящее на Украине в ряде стран — в ЮАР, Бразилии или Китае отличается от европейского. По ее словам, взгляд на конфликт «из Претории, Бразилиа или Пекина иной, нежели из Европы».