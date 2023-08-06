В США признали, что санкции Запада против бизнесменов РФ не сработали
Санкционная политика Запада оказалась неэффективной в отношении российских предпринимателей и их семей, рассказал в интервью газете Wall Street Journal аналитик АКАМС Джордж Волошин.
Ограничительные меры Евросоюза в отношении граждан РФ предусматривают замораживание активов, запрет на транзит через территорию ЕС, конфискацию яхт и самолетов.
Эксперт отметил, что некоторые российские миллиардеры публично осудили конфликт на Украине.
Вместе с тем, заметил он, эти бизнесмены не входят в ближайшее окружение президента России Владимира Путина, поэтому не могут оказать какое-либо воздействие на его политику.
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