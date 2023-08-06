В США призвали Байдена обратиться к Зеленскому

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену следует предупредить украинского лидера Владимира Зеленского, что он уже проиграл, заметил в эфире YouTube-канала Katie Halper экс-аналитик ЦРУ Рой Макговерн.

«Байдену стоит сказать Зеленскому, что игра окончена, он проиграл», - подчеркнул бывший аналитик.

Макговерн отметил, что США выполнили практически все просьбы украинского лидера, в составе пакетов военной помощи направили ВСУ вооружения и технику в очень большом ассортименте.

Вместе с тем, заметил эксперт, Зеленский не смог одержать победу.

Аналитик предупредил, что если Байден не пожелает предупредить украинского коллегу, то противостояние продлится как минимум до следующего года.

По оценке Макговерна, Россия победит при любом раскладе, так как обладает качественной военной техникой, применяет на полях сражений продуманные тактические приемы.