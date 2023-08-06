СМИ: в Джидде обсуждался еще один возможный мирный план по Украине

На переговорах по конфликту на Украине, которые прошли в городе Джидда Саудовской Аравии, обсуждался еще один возможный мирный план. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на дипломатов, находящихся в Джидде.

По ее информации, Саудовская Аравия представила новый план вместе с другими странами.

«Частью плана является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными», — сказано в сообщении.

По данным издания, Саудовская Аравия проинформировала Российскую Федерацию о ходе этих переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной в настоящее время нет, специальная военная операция продолжится.