В Германии заявили, что США стоят за диверсиями на "Северных потоках"

"Северный поток" был взорван. Это означает, что у нас на глазах была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность германской промышленности. Сейчас я имею по-прежнему достаточно контактов в США, чтобы мои американские друзья могли сказать мне: "Конечно, это были Соединенные Штаты. Кто еще?" - приводит агентство DPA слова европарламентария, сказанные им в Магдебурге на съезде партии "Альтернатива для Германии", представителем которой является Кра.