Немецкий евродепутат подчеркнул, что США стоят за диверсиями на "Северных потоках"
Диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были осуществлены по указке США. Об этом заявил Максимилиан Кра, член Европарламента от Германии.
"Северный поток" был взорван. Это означает, что у нас на глазах была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность германской промышленности. Сейчас я имею по-прежнему достаточно контактов в США, чтобы мои американские друзья могли сказать мне: "Конечно, это были Соединенные Штаты. Кто еще?" - приводит агентство DPA слова европарламентария, сказанные им в Магдебурге на съезде партии "Альтернатива для Германии", представителем которой является Кра.
Напомним, что в июне издание Wall Street Journal со ссылкой на немецкое расследование поведало о причастности Варшавы к данным диверсиям. В частности, отмечалось, что Польша была задействована как оперативная база для осуществления диверсий на российских газопроводах.