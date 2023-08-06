АдГ отказалась от идеи роспуска ЕС

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) отказалась от требования распустить ЕС. Однако он признан «провалившимся проектом» и требует перезапуска в виде нового сообщества европейских наций.

Об этом пишет Welt, ссылаясь на предвыборную программу АдГ, идущей в Европарламент в 2024 году.

«АдГ рассматривает Европейский Союз как неудавшийся проект и призывает основать его заново в виде «Объединения европейских наций», - сказано в документе.

По замыслу АдГ это будет новое европейское сообщество суверенных, демократических государств. Оно должно избавиться от любых великодержавных притязаний. Исключается любая форма доминирования неевропейских держав, декларируется отказ от санкций.

До этого партия требовала распустить ЕС, как «провальное объединение», а также настаивала на Dexit - выходе ФРГ из Евросоюза.

Из новой предвыборной программы эти требования исчезли.