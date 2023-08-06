Ван И: Китай приветствует визит Борреля этой осенью
Пекин приветствует визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Китай осенью 2023 года, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре с Боррелем.
«Китай приветствует визит верховного представителя Борреля, который возглавит делегацию в Китай этой осенью», — говорится в сообщении на сайте МИД КНР.
Отмечается, что будет проведён обмен мнениями для подготовки к саммиту лидеров.
Ранее китайская сторона отменила визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в КНР 10 июля.