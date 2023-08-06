Компартия Греции считает угрозу ядерного уничтожения реальной

Компартия Греции (КПГ) считает реальной угрозу ядерного уничтожения Земли спустя 78 лет после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Об этом говорится в заявлении КПГ, сообщает РИА Новости.

«Прошло 78 лет со дня величайшего преступления мирового империализма – нападения США с ядерными бомбами на Хиросиму и Нагасаки, которое привело к мгновенной гибели 180 тысяч человек и неисчислимому числу смертей впоследствии от воздействия радиации», - говорится в сообщении КПГ

По мнению компартии, ядерные бомбардировки были бессмысленны с военной точки зрения, американцы желали запугать СССР.

Греческие коммунисты заявили, что и сегодня «империалисты продолжают посылать народы на бойню ради своих интересов», а угроза ядерного уничтожения сохранилась. Так, готовность применить его высказали представители НАТО на саммите в Вильнюсе.

Компартия Греции также раскритиковала власти своей страны, которые участвуют в «смертоносных империалистических планах США и НАТО». Речь идет о возможном расширении военных баз США на греческих островах и размещении в Греции ядерного оружия.