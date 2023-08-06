СМИ: Китай в Джидде предложил учесть позицию России по Украине

Китай заявил, что необходимо учитывать красные линии и опасения России при разрешении украинского кризиса. Такое заявление прозвучало на переговорах в Саудовской Аравии, пишет Wall Street Journal.

Источники из числа западных дипломатов рассказали газете, что представители Запада и Киева настойчиво добивались участия Китая во встрече в Джидде, поскольку Пекин, как важнейший союзник России, играет решающую роль.

В итоге в Джидду приехал спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Однако он не оправдал ожидания Запада.

«Китай предлагает способ отразить некоторые красные линии и опасения Москвы», - пишет WSJ.

Издание разъясняет, что на саудовской встрече Пекин вновь апеллировал к своему мирному плану урегулирования украинского кризиса, состоящему из 12 пунктов. В нем прописано прекращение огня без предварительных условий.

Западные дипломаты считают, что это может привести к заморозке конфликта, что для них неприемлемо.

По данным американского источника, Ли Хуэй встретился в кулуарах с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.