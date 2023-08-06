Киев изменил в Джидде свой подход к разрешению конфликта

Представители Киева в Джидде больше не настаивали на принятии мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

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Согласно данным газеты, на переговорах в Копенгагене Киев настаивал на принятии мирного плана Зеленского, в основе которого лежит требование о полном выводе российских войск с территории Украины.

«Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него», — говорится в публикации.

До этого il Messaggero сообщало, что участники переговоров по Украине в саудовском городе Джидда условились об уважении территориальной целостности Украины.

Источник издания подчеркнул, что сроки встречи глав государств еще не были определены, но предполагается, что она произойдет до конца 2023 года.