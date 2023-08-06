Ереван обвинил азербайджанское ТВ в посягательстве на суверенитет Армении

Государственное ТВ Азербайджана посягнуло на суверенитет Армении, показав фильм, в котором вся территория Армении представлена как азербайджанская. Об этом заявила в Twitter пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

«Это не что иное, как открытая пропаганда и неприкрытая угроза суверенному соседу», - написала Бадалян.

Она рассказала, что накануне Азербайджанское государственное телевидение показало 35-минутный «фильм». Вся суверенная территория Республики Армения в нём была представлена как территория Азербайджана. На кадрах видно, как Армения «исчезает» с карты.